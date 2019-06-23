Bellator 223: Ловато разобрался с Мусаси, отобрав чемпионство

Новости спорта: Рафаэль Ловато-младшиий на турнире Bellator 223 в уверенном стиле победил армянина Гегарда Мусаси и отобрал у него пояс.

В Лондоне на турнире Bellator 223 американский средневес Рафаэль Ловато-младший (10-0) отобрал чемпионский пояс у армянина Гегарда Мусаси (45-7-2).

Первый и второй раунд прошли под доминированием претендента, который за счет хорошей борьбы контролировал чемпиона в партере и пытался провести самбишен.

Начиная с третьего раунда Мусаси начал выравнивать ситуацию благодаря усталости соперника и своей ударной технике. Гегард уходил от многих тейкдаунов, а в четвертой пятиминутке даже отправил американца в нокдаун.

В решающем пятом раунде Ловато удался перевод в партер, где он удерживал Мусаси все отведенное время. Итогом боя стала победа 35-летнего Рафаэля решением судей: 47:47, 48:47. 48:47.