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Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Новости спорта: Дзюдоистка Белодед принесла Украине первое "золото" на Европейских играх.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, выступающая в категории до 48 кг, одержала победу на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

Наша спортсменка стартовала на соревнованиях с 1/8 финала. В первом раунде она оказалась сильнее венгерки Эвы Черновицки, дальше она победила француженку Мелани Клеман, которой уже проигрывала в текущем году. В полуфинале украинка прошла сербку Милику Николич. Соперником Белодед по финалу стала чемпионка Европы 2018 года россиянка Ирина Долгова. В упорнейшей борьбе наша соотечественница выиграла у соперницы со счетом 1:0.

Это золото стало первым для Украины на Европейских играх в Минске.

Торжественное открытие II Европейских игр прошло 21 июня в Минске. Игры продлятся до 30 июня, спортсмены из 50 стран мира разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. 

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Все по теме:

Дзюдо, Самбо, Европейские игры, Дарья Белодед, Европейские игры-2019.
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