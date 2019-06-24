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Украинский стрелок Омельчук получил лицензию на Олимпиаду в Токио

Украинский стрелок Омельчук получил лицензию на Олимпиаду в Токио
04:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Вице-чемпион Европейских игр Омельчук сказал, что он рад, что завоевал лицензию в Токио-2020.

Вице-чемпион II Европейских игр в Минске в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров украинец Олег Омельчук оценил свое выступление.

Стрелок, в частности, рад тому, что вместе с "серебром" он получил лицензию на Олимпиаду в Токио, сообщили в пресс-службе НОК.

"Очень рад, что сегодня стал вторым и вместе с серебряной медалью завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020. На мой взгляд, Европейские игры по своему уровню идут вслед за Олимпиадой. На престижном спортивном форуме европейские спортсмены имеют прекрасную возможность в очередной раз проверить свои силы, продемонстрировать мастерство и обменяться опытом... На I Европейских играх в Баку-2015 я попал в финал, но остался без медали, поэтому сегодня вдвойне приятно стоять на пьедестале почета", - сказал Омельчук.

Нынче на Играх-2019 в активе Украины 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

До 30 июня в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15-ти видах спорта.

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Олег Омельчук, НОК Украины, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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