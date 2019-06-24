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Бондаренко получил травму на Европейских играх-2019

Бондаренко получил травму на Европейских играх-2019
21:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Проценко заменит Бондаренко в командном полуфинале Европейских игр.

Бронзовый призер Европейских игр в прыжках в высоту Богдан Бондаренко не будет выступать в полуфинале командных соревнований в Минске.

После своего выступления на Европейских играх-2019 в Минске Богдан Бондаренко сообщил, что имел проблемы со здоровьем и раздумывал над тем, чтобы и вовсе не выходить в сектор. Об этом сообщает XSPORT.

Его место займет Андрей Проценко, находящийся вместе с командой в Минске.

Видео интервью с Бондаренко:

Напомним, украинский легкоатлет Богдан Бондаренко попал в состав национальной команды в последний момент после того, как Дмитрий Демьянюк получил травму. На Европейских играх он взял бронзовую высоту 2,21 м, но не сумел показать золотой результат - 2,28 м, дважды сбив планку.

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Утром 25 июня Богдан Бондаренко вернется из Беларуси в Украину. Болельщики могут встретить бронзового призера Европейским игр в прыжках в высоту в 8.00 в аэропорту “Борисполь” в терминале D.

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Легкая атлетика, Богдан Бондаренко, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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