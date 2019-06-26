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Расписание матчей сборной Украины на юношеском Евро-2019 по футзалу

Расписание матчей сборной Украины на юношеском Евро-2019 по футзалу
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: futsal.com.ua

Новости спорта: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей юношеского Евро-2019 по футзалу.

Сборная Украины U-19 8 сентября матчем против сборной Нидерландов стартует в группе В, в которую подопечные Виталия Одегова попали по итогам жеребьевки. Об этом сообщает пресс-служба Асоциации футзала Украины.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2019 (U-19) по футзалу

8 сентября. 12:30. Украина (U-19) – Нидерланды (U-19)

9 сентября. 15:00. Украина (U-19) – Испания (U-19)

11 сентября. 15:00. Хорватия (U-19) – Украина (U-19)

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Также определены даты и время начала поединков 1/2 финала и финальной встречи.

12 сентября. 1/2 финала.

17:00. 1 место группы А – 2 место группы В

20:00. 1 место группы В – 2 место группы А

Финал состоится 14 сентября и начнется в 20.00

Все матчи юношеского чемпионата Европы-2019 по футзалу пройдут на “Арене Рига” (Рига, Латвия).

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УЕФА, Футзал, Новости футзала, Сборная Украины U-19 по футзалу, Евро-2019 по футзалу U-19.
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