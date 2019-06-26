Расписание матчей сборной Украины на юношеском Евро-2019 по футзалу

Сборная Украины U-19 8 сентября матчем против сборной Нидерландов стартует в группе В, в которую подопечные Виталия Одегова попали по итогам жеребьевки. Об этом сообщает пресс-служба Асоциации футзала Украины.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2019 (U-19) по футзалу
8 сентября. 12:30. Украина (U-19) – Нидерланды (U-19)
9 сентября. 15:00. Украина (U-19) – Испания (U-19)
11 сентября. 15:00. Хорватия (U-19) – Украина (U-19)
Также определены даты и время начала поединков 1/2 финала и финальной встречи.
12 сентября. 1/2 финала.
17:00. 1 место группы А – 2 место группы В
20:00. 1 место группы В – 2 место группы А
Финал состоится 14 сентября и начнется в 20.00
Все матчи юношеского чемпионата Европы-2019 по футзалу пройдут на “Арене Рига” (Рига, Латвия).