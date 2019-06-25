Прыгун в высоту Бондаренко прокомментировал свою травму

Новости спорта: Сегодня бронзовый призер Европейских игр-2019 по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко и его отец-тренер Виктор Бондаренко вернулись в Украину.

На выходе в зал прилетов аэропорта “Борисполь” сразу привлекло к себе внимание колено украинского легкоатлета, из-за повреждения которого полуфинал и финал Европейских игр пройдут без него. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

“Состоялась открытая тренировка, я только рассказал, как все замечательно, насколько я готов. Прошел час. Поднимаюсь по лестнице в гостиницу – и у меня заболело колено. Вместе с главным тренером Вячеславом Тыртышником поехали в больницу, через два часа у меня уже было сделано УЗИ, наметили план лечения, но оно даст эффект только через одну-две недели.

Впереди у меня восстановление. Планирую взять перерыв между соревнованиями месяца на два и сосредоточу все силы на том, чтобы снова не уйти на лечение и быть готовым к чемпионату мира в Дохе”, - сказал Бондаренко.

Напомним, что в полуфинале Европейских игр в секторе для прыжков в высоту за сборную Украины выступит серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике в помещении Андрей Проценко.