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Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019

Украинские батутистки завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
20:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский дуэт Светлана Малкова и Марина Кийко выиграли серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх в Минске.

Вторую медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте II Европейских игр в Минске (Беларусь) принес сборной Украины дуэт в составе Светланы Малковой и Марины Кийко.

Украинский тандем Малкова - Кийко показал "серебряный" результат в синхронных прыжках - 48,240 балла.

Победили в этом виде соревнований представители Беларуси Анна Гончарова и Мария Махаринская, которые получили от судей 50,230 балла. Бронзовыми призерами стали батутисты из России Ирина Кундиус и Яна Павлова (48,140).

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Теперь у "сине-желтых" 19 наград - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

До 30 июня на II Европейских играх в Минске разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.\На фото: Марина Кийко.

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Все по теме:

Европейские игры, Европейские игры-2019, Светлана Малкова, Марина Кийко, Прыжки на батутах.
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