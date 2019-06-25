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Краков может отказаться от проведения Европейских игр-2023

Краков может отказаться от проведения Европейских игр-2023
22:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: мэр Кракова открыто заявляет, что его город не просил организовывать у себя Европейские игры.

Краков не хочет принимать III Европейские игры, если правительство в Варшаве не компенсирует все расходы, пишет УНН со ссылкой на польские СМИ, в частности издание Gazeta Wyborcza.

Правительство в Варшаве не скрывает радости, а мэр Кракова открыто заявляет, что его город не просил организовывать у себя это событие. Местные активисты готовы провести референдум.

В 2014 году жители города уже принимали участие в подобном референдуме. Тогда они решали судьбу заявки Польши на зимнюю Олимпиаду 2022 года. Ее тоже собирались проводить в Кракове. 70% жителей города из тех, кто проголосовал, были против.

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“Решение о получении нами права на проведение Европейских игр не имеет никакого значения. От него всегда можно отказаться. Так уже сделали голландцы. Сначала мы посмотрим на бюджет, а потом будем решать по поводу референдума. Если жители города — против, то власти будут вынуждены подчиниться”, — сказал Томаш Лесняк, один из организаторов прошедшего референдума против Олимпиады, в интервью изданию Gazeta Krakowska.

Проведение Европейских игр в Кракове поддерживает правительство “Права и Справедливости” (консервативная политическая партия Польши). Но меньше энтузиазма у местных властей. Мэр Кракова Яцек Майхровски и его окружение уже объявили, что если правительство не компенсирует все расходы на организацию Европейских игр, то город не выделит на это событие ни гроша.

В интервью Gazeta Wyborcza Майхровски заявил, что город Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет от Варшавы и Олимпийского комитета Польши деталей по поводу финансирования.

“Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу”, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов, сказал мэр Кракова.

Нынешний глава Кракова находится в оппозиции к правительству консервативной партии “Право и справедливость” и не подчиняется приказам из Варшавы. Европейские игры в Кракове раскритиковал и депутат “Гражданской платформы” Гжегож Липец. Он написал в социальных сетях о том, что “Европейские игры не имеют никакого спортивного престижа” и “на них нет даже волейбола и футбола”.

Депутат краковского самоуправления Малгожата Янтан возмущена, что решение провести Европейские игры в Кракове принималось без участия городских властей, и напомнила правительству в Варшаве, что такое решение могут принять только мэр города и городская рада Кракова.

Стоит напомнить, что в субботу было принято решение, что польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году.

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Референдум, Краков, Европейские игры, Европейские игры-2023, Краков-2023.
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