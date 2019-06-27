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Известный боец UFC хочет попробовать себя в боксе

Известный боец UFC хочет попробовать себя в боксе
03:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Фрэнсис Нганну хочет однажды вернуться в бокс.

Боец UFC Фрэнсис Нганну не исключил, что однажды попробует свои силы в боксе. Нганну 29 июня предстоит сразиться с Джуниором дос Сантосом на турнире UFC 236 в Миннеаполисе.

Ранее известный комментатор Джо Роган предположил, что Нганну мог бы со временем стать очень сильным боксёром. И теперь Фрэнсис заявил, что действительно думает об этом.

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"В первую очередь хочу сказать, что бокс — моя основная подготовка. Бокс был моей первой любовью на протяжении долгого времени. Я очень любил бокс более 10 лет, тогда я даже не знал, что такое ММА. Затем я попробовал себя в ММА, но оставался поклонником бокса. Думаю, что однажды пути вновь пересекутся. Рано или поздно это случится", — цитирует Нганну MMANews.

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Бокс, MMA, UFC, Новости бокса, Новости ММА, Фрэнсис Нганну.
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