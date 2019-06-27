На Виннитчине пройдет ЧМ-2019 по спортивной радиопеленгации среди юношей

Новости спорта: В Винницкой области состоится III чемпионат мира по спортивной радиопеленгации среди юношей.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"В течение 30 июня - 4 июля в области будет проходить III чемпионат мира по спортивной радиопеленгации среди юношества. Юношеский чемпионат такого уровня пройдет в Украине впервые за годы независимости, и мы имеем честь проводить эти соревнования именно на Виннитчине», - цитирует ведомство заместителя председателя Винницкой ОГА Александра Крученюка.

По его словам, в чемпионате мира по радиопеленгации среди юношей примут участие примерно 150 спортсменов из 15 стран мира, в частности, Болгарии, Беларуси, Китая, Хорватии, Чехии, Германии и других.

От Украины в чемпионате за мировое первенство будут соревноваться 20 спортсменов, трое из них - жители Винницы.

Торжественное открытие III чемпионата мира по спортивной радиопеленгации среди юношей состоится 30 июня в помещении актового зала гостиницы "Подолье» в Виннице и начнется в 19:30.