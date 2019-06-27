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Уайт: Бой Джастина Бибера и Тома Круза станет самым прибыльным в истории

Уайт: Бой Джастина Бибера и Тома Круза станет самым прибыльным в истории
00:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Президент UFC не теряет надежду организовать поединок двух селебрити.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок канадского певца Джастина Бибера против известного американского актера Тома Круза по правилам ММА.

Несмотря на то, что представители певца назвали произошедшее не более чем шуткой, Дана Уайт не теряет надежды посодействовать в организации этого поединка, поскольку Том Круз согласился выйти в октагон.

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"Скажем так, то, что произошло - это странные вещи, но этот поединок может произойти. Думаю, это событие станет самым прибыльным в истории. И, мне кажется, у него будут крупнейшие сборы трансляций PPW, чем когда бы то ни было", – приводит слова Уайта TMZ Sports.

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Том Круз, Джастин Бибер, MMA, Дана Уайт, UFC, Новости ММА.
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