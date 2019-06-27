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30 июня в Белой Церкви пройдет День спорта с участием ведущих атлетов Украины

30 июня в Белой Церкви пройдет День спорта с участием ведущих атлетов Украины
02:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Площадь Тараса Шевченко города Белая Церковь Киевской области в ближайшее воскресенье станет местом проведения Дня спорта.

Участие в мероприятии, которое начнется в 16 часов, примут ведущие спортсмены Украины, в частности обладатель серебряной медали Олимпийских игр по боксу, чемпион WBO International Денис Беринчик, говорилось в среду на пресс-конференции.

Организовала мероприятие "Белоцерковская организация спорта". Как отметил ее член правления Алексей Копышинский, во время спортивного праздника состоится церемония награждения лучших спортсменов города, а в показательных выступлениях и соревнованиях смогут принять участие все желающие белоцерковцы.

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"Цель нашего мероприятия - награждение лучших спортсменов города и их тренеров, которые своим потом и кровью доказывают, что Киев, Украина в целом - это спортивный город и спортивная держава. Пройдут соревнования по по боксу, смешанным единоборствам (ММА), бразильскому джиу-джитсу, силовому экстриму, армреслингу, показательные выступления по воркауту, баскетбольному и футбольному фристайлу и т.д. Отмечу, что ОО "Белоцерковская организация спорта" была создана по инициативе нашего руководителя Дмитрия Киришуна. Мы стараемся быть коммуникаторами проблем спорта в городе, создавать надлежащие условия для атлетов", - рассказал Копышинский.

Денис Беринчик во время пресс-конференции отметил важность проведения таких спортивных праздников.

"Я с радостью согласился принять участие в этом празднике спорта. Что может быть краше, чем здоровая молодежь, здоровая нация. Такие мероприятия очень этому способствуют. Организаторы делают благородное дело. Будет много людей, везде будет царить спорт, и бокс - в частности. Вместе со спортом идут энергия, сила, любовь и красота", - заявил Беринчик.

А вот что сказал уроженец Белой Церкви, игрок национальной сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов: "Мы уже имеем опыт проведения баскетбольных мастер-классов для детей. Хорошо бы возродить в Белой Церкви классную баскетбольную команду. Знаю, что многие дети хотят заниматься этим прекрасным видом спорта. Надо создать для них надлежащие условия, чтобы отвлечь от улицы да и от компьютеров также... Уверен, в воскресенье в Белой Церкви будет яркий спортивный праздник".

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Бокс, Денис Беринчик, Белая Церковь, Новости бокса, День спорта.
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