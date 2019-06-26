Кухарик и Сыромятников о "серебре" на Европейских играх-2019

Новости спорта: Новоиспеченные вицечемпионы II Европейских игр в Минске по гребле на байдарках и каноэ Олег Кухарик и Александр Сыромятников поделились эмоциями после своего выступления.

Александр Сыромятников, в частности, отметил, что эмоции после удачного выступления “зашкаливают”, и поблагодарил тренеров, родных и болельщиков за поддержку.

“Эмоции зашкаливают! Это просто невероятно! Честно говоря, когда мы проходили дистанцию, я даже не понимал, что происходит вокруг: на финише думал, что впереди нас где-то 4-5 экипажей. Когда увидел, что вторые, был очень удивлен и счастлив. Очень рад, что в тактическом плане нам сегодня удалось выполнить задание, поэтому мы с медалью. Искренние слова благодарности нашим тренерам, родным и болельщикам за поддержку, без которой этого успеха не было бы”, - цитирует Сыромятникова пресс-служба НОК Украины.

“Эта медаль не является неожиданностью для нас. Мы готовились к этим престижным соревнованиям в течение длительного времени, настраивались на сегодняшнюю гонку, поэтому, рады, что все сложилось так хорошо для нас”, - отметил Олег Кухарик.

Как сообщалось ранее, 26 июня украинские гребцы Александр Сыромятников и Олег Кухарик стали серебряными призерами Европейских игр, заняв 2 место в финале байдарки-двойки на дистанции 1000 м с результатом 3 мин 18,865 сек.