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Украинские легкоатлеты вышли в финал Европейских игр-2019

Украинские легкоатлеты вышли в финал Европейских игр-2019
21:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: НОК Украины

Новости спорта: Легкоатлеты Украины вышли в финал командного турнира на II Европейских играх в Минске (Беларусь).

Помимо нашей сборной, в первом полуфинале принимали участие команды Франции, Германии, Португалии, Турции и Греции.

Украинцы показали хорошие результаты в в восьми основных дисциплинах: бег на 100 метров, прыжки в длину, метания копья, смешанная эстафета 4х400, барьерный бег 110 м, прыжки в высоту и барьерный бег 110 м. Накануне финальной эстафеты наша команда располагалась на 1-м месте, набрав 71 балл.

А в финальной комбинированной эстафете преследования сборная Украины также показала лучшее время - 4:25.63.

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Благодаря победе украинцы квалифицировались в финал, который состоится 28 июня.

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Легкая атлетика, Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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