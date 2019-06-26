Украинские легкоатлеты вышли в финал Европейских игр-2019

Новости спорта: Легкоатлеты Украины вышли в финал командного турнира на II Европейских играх в Минске (Беларусь).

Помимо нашей сборной, в первом полуфинале принимали участие команды Франции, Германии, Португалии, Турции и Греции.

Украинцы показали хорошие результаты в в восьми основных дисциплинах: бег на 100 метров, прыжки в длину, метания копья, смешанная эстафета 4х400, барьерный бег 110 м, прыжки в высоту и барьерный бег 110 м. Накануне финальной эстафеты наша команда располагалась на 1-м месте, набрав 71 балл.

А в финальной комбинированной эстафете преследования сборная Украины также показала лучшее время - 4:25.63.

Благодаря победе украинцы квалифицировались в финал, который состоится 28 июня.