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WADA хочет открыть более 100 новых дел против российских смортсменов

WADA хочет открыть более 100 новых дел против российских смортсменов
02:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) надеется возбудить больше сотни дел в отношении российских спортсменов, которые могли использовать допинг в ходе Олимпиады-2014.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на президента WADA Крейга Риди.

"Мы надеемся возбудить больше 100 дел в ходе первой волны проверки в отношении тех спортсменов, которых мы подозреваем в мошенничестве", - сказал Риди на сессии исполкома МОК в Лозанне в среду.

Он отметил, что в апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории, "они могут быть использованы для аргументации по делам против атлетов, которые мошенничали".

"Мы собираем доказательства по делам, будем делиться ими со спортивными федерациями", - сказал Риди.

Он выразил надежду завершить этот процесс к концу года.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года исполком WADA вернул статус соответствия РУСАДА при условии, что его экспертам будет обеспечен доступ к данным о пробах, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года. На основании полученной информации будут инициированы расследования в отношении "подозрительных" спортсменов, упомянутых в докладах экспертов Ричарда Макларена и Ричарда Паунда, в то время как невиновные атлеты будут оправданы.

22 января исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, несмотря на то, что эксперты международного агентства получили доступ к данным проб "бывшего" Московского антидопингового агентства позднее оговоренного ранее срока.

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Олимпийские игры, Сочи-2014, WADA.
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