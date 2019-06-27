Легендарный голкипер НХЛ завершил карьеру

Новости спорта: Люонго решил прекратить свои выступления на профессиональных аренах.

Легендарный вратарь Роберт Люонго, выступавший с 2014 за Флорида Пантерз, завершает свою карьеру после 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 40-летний страж ворот отыграл 43 поединка, пропустив не мало матчей из-за травм.

Всего же канадец провел в НХЛ 1044 матча и добыл 489 побед. По количеству проведенных игр среди вратарей Люонго слегка отстает от Мартена Бродера, а больше выигранных матчей за всю историю НХЛ добыли лишь Бродер и Патрик Руа.

Отметим, что он также играл за Ванкувер Кэнакс и Нью-Йорк Айлендерс. Помимо этого, он дважды со сборной Канады добивался олимпийского золота и два раза становился чемпионом мира.