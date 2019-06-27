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Борец Хоцяновский медаль Европейских игр-2019 посвятил дочке и жене

Борец Хоцяновский медаль Европейских игр-2019 посвятил дочке и жене
17:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Бронзовый призер II Европейских игр по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг украинский спортсмен Александр Хоцянивский поделился впечатлениями от своего выступления в Минске.

Александр Хоцяновский в комментарии пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, в частности, отметил, что на вторые в своей жизни Европейские игры ехал с особым желанием получить награду.

“На Европейских играх в Баку-2015 мне не удалось побороться за медаль, поэтому на Минск-2019 ехал с особым желанием получить награду. Безусловно, ставил задачу как минимум выйти в финал, но рад и “бронзе”.

Участие в Европейских играх имеет очень большое значение на пути к олимпийскому Токио-2020. Это первый этап в преддверии лицензионного чемпионата мира, когда можно встретиться с сильными соперниками, первыми номерами сборных. Хочу также отметить очень хорошую организацию Игр: все на высшем уровне. На мой взгляд, Минск-2019 не уступает даже Олимпийским играм”, - отметил Хоцяновский.

Украинский борец завоевал "бронзу" на Европейских играх-2019

Также борец выразил искренние слова благодарности украинским болельщикам, коллегам по сборной Украины за великолепную поддержку на трибунах, благодаря которой он смог достичь такого успеха.

А свою награду Александр Хоцяновский посвятил дочке и жене, которая вчера праздновала свой день рождения.

Как сообщалось ранее, 28-летний уроженец Донецка Александр Хоцяновский принес сборной Украины первую медаль по борьбе на Европейских играх-2019 в Минске. Украинский борец вольного стиля в весовой категории до 125 кг завоевал бронзовую медаль, победив в поединке за третье место турка Фатиха Ясарли со счетом 2:1.

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Вольная борьба, Европейские игры, Минск-2019, Александр Хоцяновский, Европейские игры-2019.
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