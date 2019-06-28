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Пятница, 28.06.2019
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Европейские игры: расписание соревнований на 28 июня

Европейские игры: расписание соревнований на 28 июня
07:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В восьмой день на Европейских играх будет разыграно 13 комплектов медалей.

Календарь соревнований Европейских игр 2019 года в Минске, Беларусь на 28 июня

БАДМИНТОН

09:00-21:00

Смешанный парный разряд. Четвертьфиналы.

Женщины:

• одиночный разряд (1/4 финала);

• парный разряд (полуфиналы).

Мужчины:

• одиночный разряд (1/4 финала);

• парный разряд (полуфиналы).

БОКС

14.00-22.30

Мужчины.

Полуфинальные бои:

• наилегчайший вес до 52 кг;

• легкий вес до 60 кг;

• полусредний вес до 69 кг;

• полутяжелый вес до 81 кг;

• супертяжелый вес свыше 91 кг;

• первый наилегчайший вес до 49 кг;

• легчайший вес до 56 кг;

• первый полусредний вес до 64 кг;

• средний вес до 75 кг;

• тяжелый вес до 91 кг.

Женщины.

Полуфинальные бои:

• полулегкий вес до 57 кг;

• полусредний вес до 69 кг;

• наилегчайший вес до 51 кг;

• легкий вес до 60 кг;

• средний вес до 75 кг.

БОРЬБА

11.00-20.30

Борьба греко-римская. Мужчины.

Полуфиналы:

• весовая категория до 60 кг;

• весовая категория до 67 кг;

• весовая категория до 77 кг.

Женщины. Поединки за медали

• весовая категория до 50 кг;

• весовая категория до 57 кг;

• весовая категория до 62 кг;

• весовая категория до 76 кг.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ - ТРЕК

16.00-20:50

Женщины. Финальные соревнования

• командная гонка преследования;

• командный спринт;

• скрэтч.

Мужчины. Финальные соревнования

• командная гонка преследования;

• командный спринт;

• мэдисон.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

18.00-20.20 Смешанные команды. Финал

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

10:00-16:00 Женщины. Командные соревнования. Полуфиналы

16:00-22:00 Мужчины. Командные соревнования. Полуфиналы

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

14:00 - Матч за 5-8 место

15:30 - Матч за 5-8 место

18:00 - Полуфинал 1

19:30 - Полуфинал 2

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

09.00-16:20 Мужчины. Блочный лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.

11.10-15:10 Мужчины. Классический лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

09:00-14:00 Смешанные пары. Малокалиберный пистолет 25 м. Финальные соревнования.

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ

09:00-16:15 Смешанные пары. Скит. Финальные соревнования.

Трансляции:

14:15 - 15:15 НТН Европейские игры 2019. Обзор дня.

15:15 - 17:30 НТН Европейские игры 2019. Стрельба. Стенд. Смешанные пары. Финал.

17:30 - 18:40 НТН Европейские игры 2019. Стрельба. Пистолет. Смешанные команды. 25 м. Финал.

18:40 - 19:00 НТН Европейские игры 2019. Вольная борьба. Финал, 1 ч.

19:30 - 21:00 НТН Европейские игры 2019. Вольная борьба. Финал, 2 ч.

22:45 - 00:50 НТН Европейские игры 2019. Пляжный футбол. 1/2 финала.

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Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-2019, Европейские игры в Минске.
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