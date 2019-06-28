Европейские игры: расписание соревнований на 28 июня

Календарь соревнований Европейских игр 2019 года в Минске, Беларусь на 28 июня
БАДМИНТОН
09:00-21:00
Смешанный парный разряд. Четвертьфиналы.
Женщины:
• одиночный разряд (1/4 финала);
• парный разряд (полуфиналы).
Мужчины:
• одиночный разряд (1/4 финала);
• парный разряд (полуфиналы).
БОКС
14.00-22.30
Мужчины.
Полуфинальные бои:
• наилегчайший вес до 52 кг;
• легкий вес до 60 кг;
• полусредний вес до 69 кг;
• полутяжелый вес до 81 кг;
• супертяжелый вес свыше 91 кг;
• первый наилегчайший вес до 49 кг;
• легчайший вес до 56 кг;
• первый полусредний вес до 64 кг;
• средний вес до 75 кг;
• тяжелый вес до 91 кг.
Женщины.
Полуфинальные бои:
• полулегкий вес до 57 кг;
• полусредний вес до 69 кг;
• наилегчайший вес до 51 кг;
• легкий вес до 60 кг;
• средний вес до 75 кг.
БОРЬБА
11.00-20.30
Борьба греко-римская. Мужчины.
Полуфиналы:
• весовая категория до 60 кг;
• весовая категория до 67 кг;
• весовая категория до 77 кг.
Женщины. Поединки за медали
• весовая категория до 50 кг;
• весовая категория до 57 кг;
• весовая категория до 62 кг;
• весовая категория до 76 кг.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ - ТРЕК
16.00-20:50
Женщины. Финальные соревнования
• командная гонка преследования;
• командный спринт;
• скрэтч.
Мужчины. Финальные соревнования
• командная гонка преследования;
• командный спринт;
• мэдисон.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
18.00-20.20 Смешанные команды. Финал
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
10:00-16:00 Женщины. Командные соревнования. Полуфиналы
16:00-22:00 Мужчины. Командные соревнования. Полуфиналы
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
14:00 - Матч за 5-8 место
15:30 - Матч за 5-8 место
18:00 - Полуфинал 1
19:30 - Полуфинал 2
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
09.00-16:20 Мужчины. Блочный лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.
11.10-15:10 Мужчины. Классический лук. Индивидуальный зачет. Финальные соревнования.
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
09:00-14:00 Смешанные пары. Малокалиберный пистолет 25 м. Финальные соревнования.
СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ
09:00-16:15 Смешанные пары. Скит. Финальные соревнования.
Трансляции:
14:15 - 15:15 НТН Европейские игры 2019. Обзор дня.
15:15 - 17:30 НТН Европейские игры 2019. Стрельба. Стенд. Смешанные пары. Финал.
17:30 - 18:40 НТН Европейские игры 2019. Стрельба. Пистолет. Смешанные команды. 25 м. Финал.
18:40 - 19:00 НТН Европейские игры 2019. Вольная борьба. Финал, 1 ч.
19:30 - 21:00 НТН Европейские игры 2019. Вольная борьба. Финал, 2 ч.
22:45 - 00:50 НТН Европейские игры 2019. Пляжный футбол. 1/2 финала.