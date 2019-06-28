Российского бойца выгнали из UFC из-за допинга

Новости спорта: Иван Штырков (15-0-1) больше не будет выходить в октагон под эгидой UFC.

Поводом для досрочного расторжения контракта со Штырковым стала положительная допинг-проба россиянина. В его организме обнаружили запрещенное вещество для набора мышечной массы.

Подозрение на допинг у Штыркова было сразу же после подписания контракта с UFC, но первый тест не показал наличие в организме бойца запрещенных препаратов, хотя показатели пробы не были типичными.

Штырков после сдачи положительной допинг-пробы сам обратился в UFC для расторжения контракта, чтобы перейти под эгиду другой организации и продолжить выступать в боях без правил.

Иван Штырков подписал контракт с UFC в марте текущего года. В последний раз в октагон боец из России выходил в декабре 2018-го, победив болевым приемом бразильца Тиагу Силву.