Коростылев и Костевич завоевали "бронзу" Европейских игр-2019

Новости спорта: Украинские стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич завоевали бронзовую медаль II Европейских игр в стрельбе с малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров в соревнованиях смешанных команд.

В финальном раунде украинцы по итогам первых двух серий выстрелов стали третьими, отцепив от медалей чехов Анну Дедову и Мартина Стрнада, а в борьбе за финальный раунд некоторое время лидировали, но, в итоге, стали третьими, уступив 0.3 очка немцам Оливеру Гайсу и Дореен Венекамп, которые взяли золото.

Серебро досталось еще одному немецкому дуэту в составе Кристиана Райтца и Моники Карш.

Таким образом, в пулевой стрельбе Украина взяла две медали в Минске – ранее Сергей Омельчук завоевал серебро в стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров.