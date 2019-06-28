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Коростылев и Костевич завоевали "бронзу" Европейских игр-2019

Коростылев и Костевич завоевали "бронзу" Европейских игр-2019
18:26 Сегодня Телеграф xsport Фото: НОК Украины

Новости спорта: Украинские стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич завоевали бронзовую медаль II Европейских игр в стрельбе с малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров в соревнованиях смешанных команд.

В финальном раунде украинцы по итогам первых двух серий выстрелов стали третьими, отцепив от медалей чехов Анну Дедову и Мартина Стрнада, а в борьбе за финальный раунд некоторое время лидировали, но, в итоге, стали третьими, уступив 0.3 очка немцам Оливеру Гайсу и Дореен Венекамп, которые взяли золото.

Серебро досталось еще одному немецкому дуэту в составе Кристиана Райтца и Моники Карш.

Украинский боксер Барабанов завоевал бронзу на Европейских играх-2019

Таким образом, в пулевой стрельбе Украина взяла две медали в Минске – ранее Сергей Омельчук завоевал серебро в стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

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Елена Костевич, Пулевая стрельба, Павел Коростылев.
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