Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019

Новости спорта: Сборная Украины завоевала золото Европейских игр-2019 в Минске в командном соревновании по легкой атлетике.

С самой первой дисциплины – мужского бега на 100-метровке – Украина захватила лидерство и удерживала его практически до конца матча.

В предпоследнем виде программы – мужских прыжках в высоту – украинскую команду по очкам догнали белорусы. Таким образом, исход противостояния и золотых медалей решала смешанная комбинированная эстафета преследования, в которой украинцы заняли первое место, почти на секунду опередив белорусов.

В целом же, украинцы в этом матче стали лучшими в беге на 100 метров среди мужчин (Сергей Смелык) и в прыжках в длину среди женщин (Марина Бех-Романчук). Второе место нашей команде досталось в смешанной эстафете 4х400 метров и прыжках в высоту среди мужчин (Андрей Проценко).

Бронзовые награды по итогам матча завоевала команда Германии.