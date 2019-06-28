Скачать
Пятница, 28.06.2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Ливач завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Ливач завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019

Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019

Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
20:40 Сегодня Телеграф xsport Фото: Facebook

Новости спорта: Сборная Украины завоевала золото Европейских игр-2019 в Минске в командном соревновании по легкой атлетике.

С самой первой дисциплины – мужского бега на 100-метровке – Украина захватила лидерство и удерживала его практически до конца матча.

В предпоследнем виде программы – мужских прыжках в высоту – украинскую команду по очкам догнали белорусы. Таким образом, исход противостояния и золотых медалей решала смешанная комбинированная эстафета преследования, в которой украинцы заняли первое место, почти на секунду опередив белорусов.

Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019

В целом же, украинцы в этом матче стали лучшими в беге на 100 метров среди мужчин (Сергей Смелык) и в прыжках в длину среди женщин (Марина Бех-Романчук). Второе место нашей команде досталось в смешанной эстафете 4х400 метров и прыжках в высоту среди мужчин (Андрей Проценко).

Бронзовые награды по итогам матча завоевала команда Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Европейские игры, Сборная Украины по легкой атлетике, Минск-2019, Европейские игры-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпион мира Комми дал прогноз на предстоящий бой Ломаченко
02 Фьюри: У Джошуа был легкий соперник и жирный, как свинья
03 Европейские игры: расписание соревнований на 28 июня
04 Украинский боксер Барабанов завоевал бронзу на Европейских играх-2019
05 Караваев подписал контракт с Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь