Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019

Новости спорта: На Европейских играх-2019 в Минске (Беларусь) состоялся 7-й соревновательный день, в течение которого было разыграно 12 комплектов наград.

"Золото" завоевали украинские легкоатлеты в командных соревнованиях II Европейских игр и Юлия Ткач, которая заняла первое место в турнире по женской борьбе в весовой категории до 62 кг; серебряным призером стала борчиха Оксана Ливач (50 кг); обладателями "бронзы" - Елена Костевич и Павел Коростылев (в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди смешанных пар) и боксер Евгений Барабанов (69 кг).

В активе "сине-желтых" теперь 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете лидирует сборная России - 33 золотые, 16 серебряные и 32 бронзовые медали. Вторыми идут хозяева Игр-2019 белорусы (21, 14, 24), третьими - спортсмены Италии (10, 9, 8). Украина (9, 12, 11) занимает четвертое место, пятые - грузины (6, 7, 12), шестые - французы (6, 3, 10), седьмые - немцы (5, 6, 11), восьмые - голландцы (4, 9, 7) девятые - венгры (4, 5,3), десятые - азербайджанцы (3, 6, 11).

Обладателями наград в Минске уже стали представители 40 стран из 50 команд-участниц.

II Европейские игры завершатся 30 июня.