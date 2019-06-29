Макгрегор рассказал о лучшем моменте в карьере

Новости спорта: Он гордится завоеванием титула во второй весовой категории.

Бывший обладатель пояса чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поведал о своих лучших моментах в профессиональной карьере.

"Должен вам признаться, что завоевание пояса во второй весовой категории было лучшим моментом. Выигрыш обоих титулов был невероятном, однако самый лучший момент в карьере это то, когда я смог повесить себе на плечи оба пояса.

Это тот самый момент, когда не было никаких сомнений ни у кого, кто здесь босс. Тогда это был самый лучший момент моей карьеры", - цитирует ирландца BJPENN.

Ранее президнет UFC Дэйна Уайт рассказал про дальнейшие перспективы Конора Макгрегора в промоушене.