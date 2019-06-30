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Украина - четвертая в медальном зачете перед заключительным днем Европейских игр

Украина - четвертая в медальном зачете перед заключительным днем Европейских игр
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На Европейских играх-2019 в Минске (Беларусь) состоялся предпоследний, восьмой медальный день, в течение которого было разыграно 28 комплектов наград.

Как сообщалось ранее 29 июня, копилка сборной Украины пополнилась пятью медалями - одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами. "Золото" завоевал боксер Виктор Выхрыст в супертяжелой весовой категории (свыше 91 кг).

Титул серебряного призера Европейских игр-2019 выиграл олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который занял 2-е место в финале многоборья.

Обладателями "бронзы" стали Диана Варинская (спортивная гимнастика, многоборье), каратисты Валерий Чеботарь (кумитэ в весе до 84 кг) и Галина Мельник (кумитэ в весовой категории до 68 кг).

Украинский боксер Виктор Выхрист выиграл "золото" Европейских игр

В активе "сине-желтых" теперь 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей. В общекомандном зачете лидирует сборная России - 39 золотых, 19 серебряных и 34 бронзовые медали. Вторыми идут хозяева Игр-2019 белорусы (22, 14, 25), третьими - спортсмены Италии (11, 13, 14).

Украина занимает четвертое место (10, 13, 14), пятые - голландцы (6, 9, 7), шестые - грузины (6, 8, 14), седьмые - немцы (7, 7, 12), восьмые - французы (6, 5, 11), девятые - азербайджанцы (5, 7, 12), десятые - испанцы (5, 2, 6).

Обладателями наград в Минске уже стали представители 41 страны из 50 команд-участниц. II Европейские игры завершатся 30 июня.

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Европейские игры, Минск-2019, Европейские игры-219.
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