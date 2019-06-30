Гимнастка Варинская завоевала вторую бронзу на Европейских играх

Новости спорта: Диана Варинская завоевала бронзу в упражнениях на бревне на Европейских играх

Гимнастка Диана Варинская завоевала бронзу в упражнениях на бревне на Европейских играх.

Украинка показала третий показатель после представительниц Бельгии и России.

Для Варинской эта медаль стала второй на Европейских играх — вчера украинка завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье.

Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 45 медалей (12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.