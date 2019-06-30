Гимнастка Бачинская завоевала золото Европейских игр

Новости спорта: Анастасия Бачинская завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на Европейских играх в Минске

Гимнастка Анастасия Бачинская завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на Европейских играх в Минске.

15-летняя украинка опередила представительниц Чехии и Швеции, которые и заняли два остальных места на пьедестале.

Для Украины эта золотая медаль стала второй в спортивной гимнастике — первую в упражнениях на параллельных брусьях завоевал Олег Верняев.

Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 50 медалей (15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.