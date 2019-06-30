Терлюга завоевала серебро по каратэ на Европейских играх

Новости спорта: В финале украинка уступила представительнице Болгарии.

Каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Европейских играх.

Украинка выступала в категории кумитэ до 55 килограмм.

В финале Анжелика Терлюга встречалась с представительницей Болгарии Ивет Горановой — в упорной борьбе она уступила со счетом 3:4.

Для Украина эта медаль стала уже четвертой в категории каратэ — золото на счету Аниты Серегиной, также по бронзе завоевали Валерий Чеботарь и Галина Мельник.

Таким образом, в общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 50 медалей (15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.