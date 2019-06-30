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Старикова завоевала серебро Европейских игр по велотреку

Старикова завоевала серебро Европейских игр по велотреку
19:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Елена Старикова принесла Украине очередную медаль на Европейских играх.

Елена Старикова принесла Украине очередную медаль на Европейских играх — она завоевала серебро в велотреке.

Украинка выступала на дистанции 500 метров в категории «гит». Старикова показала результат 33.389 секунды, в то время как россиянка Дарья Шмелева — 33.209. Третий показатель у представительницы Италии Мариам Вече — 34.151.

Для Украины это уже вторая медаль на Европейских играх по велотреку — ранее золото завоевала Анна Соловей.

В общем медальном зачете Украина сейчас находится на 3-й позиции — наши спортсмены в Минске завоевали уже 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых).

Европейские игры в Минске проходят с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.

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Елена Старикова, Минск-2019, Европейские игры-2019.
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