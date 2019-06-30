Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх

Новости спорта: Вторые Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

Сегодня в Минске завершились Европейские игры-2019. Украинские спортсмены завоевали 51 медаль, что позволило финишировать на итоговом третьем месте в медальном зачете.

Из 51-й медали Украина завоевала 14 сегодня, 30 июня, в заключительный соревновательный день.

Больше всего медалей добыли наши легкоатлеты — 32 медали из 51-й общей на их счету.

Самым титулованным в составе Украины стал гимнаст Олег Верняев, на счету которого одно золото и два серебра. Также четверо легкоатлетов завоевали по две золотых медали — Даниил Даниленко, Евгений Гуцол, Станислав Сеник и Алексей Поздняков.

Напомним, что Европейские игры в Минске проходили с 21 по 30 июня. Соревнования стали частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.