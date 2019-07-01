Уайт: Второго Макгрегора уже не будет

Новости спорта: Дэна Уайт уверен, что заменить бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора невозможно.

Президент UFC Дэна Уайт уверен, что заменить бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора невозможно.

Пока неизвестно, вернётся ли ещё Конор в октагон. Как говорил ранее Уайт, проблемой является то, что Конор богатый человек, которому не нужны деньги.

«Существует только один Конор Макгрегор. Люди постоянно будут спрашивать меня, появится ли новый Макгрегор, пытаюсь ли я найти его. Но я могу сказать, что другого Конора не будет. Зато будет кто-то со своим собственным стилем, человек, который тоже станет звездой.

В нашем виде спорта часто видишь весёлых и успешных парней. Они смотрят на Конора и думают, что если будут вести себя как он, то добьются таких же успехов», — приводит слова Уайта MMA News.