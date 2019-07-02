Жданов поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта

Новости спорта: При этом Министр отметил, что не имеет права вмешиваться в дела Федерации.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook высказал поддержку чемпионке Европейских игр Анне Соловей, которую президент Федерации велоспорта Александр Башенко пообещал исключить из сборной Украины.

"Только что звонил чемпионке Европейских игр-2019 по велоспорту Анне Соловей. Поздравил с победой и выразил ей лично свою полную поддержку. Считаю несправедливым, недопустимым и хамским тон общения главы профильной федерации с нашей спортсменкой", – написал он.

Жданов заверил, что его ведомство будет отстаивать права Соловей как спортсменки и участницы сборной команды Украины.