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Экс-чемпион UFC Веласкес дебютирует в рестлинге 3 августа

Экс-чемпион UFC Веласкес дебютирует в рестлинге 3 августа
15:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес дебютирует в рестлинге 3 августа.

Веласкес примет участие в шоу, которое будет проходить в Мехико (Мексика), сообщает MMA Mania.

Веласкес примет участие в командном поединке во время шоу TripleMania. Его партнёрами по команде станут Коди Роудес и «Психо Клоун».

Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.

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После этого Кейн больше не выходил в октагон. Ветеран UFC до последнего не сообщал о своих планах, но в итоге выбрал рестлинг.

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MMA, UFC, Кейн Веласкес, Новости ММА, Рестлинг.
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