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Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине

Гимнаст Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Чемпион Европейских игр-2019 в Минске (Беларусь) гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом Украины в июне.

Такое решение приняла Экспертная комиссия НОК Украины, подводя итоги спортивного месяца, в которых отметила триумфальное выступление украинских спортсменов на II Европейских играх в Минске.

“Выбор лучшего спортсмена июня был очень непростым. Однако в Минске-2019 лишь один из наших спортсменов трижды поднимался на пьедестал почета. Этот факт стал решающим и звание лучшего спортсмена июня получил спортивный гимнаст Олег Верняев”, - говорится в сообщении пресс-службы НОК Украины.

Верняев завоевал золото Европейских игр

Наставник гимнаста Геннадий Сартинский назван лучшим тренером июня в Украине.

Напомним, на II Европейских играх Олег Верняев смог завоевать медаль высшей пробы в соревнованиях на параллельных брусьях и завоевал 2 серебряные награды в многоборье и упражнениях на коне.

Для опытного гимнаста это уже 11 высокое признание НОК, что является рекордом среди всех украинских спортсменов. Слндом за Верняевым по количеству этих наград идет титулованная Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан - 10 высоких признаний лучшей спортсменки месяца.

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Олег Верняев, Спортивная гимнастика, Европейские игры-2019.
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