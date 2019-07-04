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Волейболистки Турции, США и Бразилии вышли в полуфинал Лиги Наций-2019

Волейболистки Турции, США и Бразилии вышли в полуфинал Лиги Наций-2019
20:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Италия - Турция

В китайском городе Нанкин продолжается финальный этап женской Лиги Наций по волейболу. Напомним, что вначале шесть команд здесь разбиты на две группы.

В группе А уже определился ее досрочный победитель. Сборная Турции сегодня выиграла у команды Италии 3:0 и заняла первое место в группе. Вторую путевку в полуфинал разыграют Китай и Италия.

Лига Наций. Женщины. Финал шести

Нанкин (Китай). 4 июля

Группа А

Италия - Турция

0:3 (21:25, 15:25, 21:25)

Турнирное положение команд в группе А:

1. Турция 2 матча, 2 победы, 0 поражений, 6 очков, соотношение партий 6 - 1

2. Китай 1, 0, 1, 0, 1 - 3

3. Италия 1, 0, 1, 0, 0 - 3

А в группе В, наоборот, определилась сборная, которая уже потеряла шансы продолжить борьбу за награды. Это команда Польши, проигравшая во второй игре Бразилии 2:3. Таким образом, в последней игре группы В волейболистки США и Бразилии определят, кто выйдет в полуфинал с первого, а кто со второго места.

Группа В

Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019

Бразилия - Польша

3:2 (22:25, 25:21, 22:25, 25:19, 15:10)

Турнирное положение команд в группе В:

1. США 1, 1, 0, 3, 3 - 2

2. Бразилия 1, 1, 0, 2, 3 - 2

3. Польша 2, 0, 2, 1, 3 - 6

Групповой этап «Финала шести» завершится в пятницу 5 июля матчами Китай - Италия, США - Бразилия.

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Волейбол, Новости волейбола, Волейбольная Лига наций.
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