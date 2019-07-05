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Уайт: Макгрегор хочет драться только с Хабибом

Уайт: Макгрегор хочет драться только с Хабибом
15:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дана Уайт подтвердил, что главными претендентами на бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым являются Конор Макгрегор и Тони Фергюсон.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что главными претендентами на бой с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым являются Конор Макгрегор и Тони Фергюсон, однако точный соперник определится после поединка россиянина с Дастином Порье, который состоится 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

"Конор любит драться, но повторюсь, что у него сейчас все есть. Он невероятно богат. Его виски хорошо продается. Конор хочет только матч-реванш с Хабибом.

Он будет ждать, когда состоится бой Нурмагомедова и Порье в сентябре. Тони Фергюсон тоже является претендентом на титульный бой. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Уайта Roku.

Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор может приехать в Абу-Даби на бой Нурмагомедова - Порье.

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Дана Уайт, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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