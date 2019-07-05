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Соловей о конфликте с Башенко: Не собираюсь менять гражданство

Соловей о конфликте с Башенко: Не собираюсь менять гражданство
11:50 Сегодня Телеграф Фото: НОК

Новости спорта: Украинская велосипедистка исключила вариант выступления за другую страну.

Чемпионка Европейских игр-2019 в гонке по очкам Анна Соловей прокомментировала скандальную ситуацию, в ходе которой президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично нахамил украинской спортсменке.

Соловей в интервью glavcom.ua заявила, что не собирается менять гражданство из-за случившегося конфликта.

"Смена гражданства? А почему я должна уезжать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто тогда будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну.

У нас много талантливых людей – ученых, врачей, спортсменов. Почему я должна уезжать? Из-за какого-то президента, который позволяет себе нагло, по-хамски общаться?

Да, гарантий, что у меня получится все, о чем я мечтаю, нет. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. Я не имею права уйти", – заявила Соловей.

Напомним, Федерация велоспорта рассмотрит вопрос об увольнении президента Башенко из-за конфликта с Анной Соловей.

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Все по теме:

Велоспорт, Новости велоспорта, Анна Соловей, Александр Башенко, Европейские игры-2019.
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