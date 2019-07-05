Джон Джонс: Я плохой парень, пытающийся быть хорошим

Новости спорта: Боец собирается делать добро и об этом не афишировать.

Чемпион UFC Джон Джонс (24-1) прокомментировал свою негативную репутацию в MMA. Слова бойца приводит портал mmajunkie.com.

«Я известен благодаря многим хорошим вещам, и многими плохим вещам, которые я сделал. Я плохой парень, пытающийся быть хорошим. С точки зрения религии, мы все грешники. Мы рождены во грехе. Я решил делать правильные вещи, когда нет камер и этому не будут уделять внимание.

Мне кажется, что все мы люди, и среди нас нет дерьма. Пытаться, нужно ли быть выше чего-то – это выбор каждого. Сейчас я больше склоняюсь в тому, чтобы считать себя неидеальным человеком, старающимся поступать правильно и выглядеть хорошо».

Напомним, Джонс 7 июля на турнире в Лас-Вегасе встретится с Тиаго Сантосом.