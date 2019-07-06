Украинская биатлонистка Журавок получила в подарок квартиру в Сумах

Новости спорта: Обладательница "Хрустального глобуса" украинская биатлонистка Юлия Журавок, которая дважды стала чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы, на днях получила свой еще один долгожданный приз - ключи от собственной квартиры.

Ключи от новой квартиры сумской биатлонистке Юлии Журавок вручил председатель Сумского областного совета Владимир Токарь.

“Мы должны поддерживать людей, прославляющих нашу область. А биатлон – один из тех видов спорта, который приносит славу не только Сумской области, но и стране. Поэтому, когда к нам обратилась Федерация биатлона Украины с просьбой помочь приобрести квартиру для сумчанки – перспективной спортсменки по биатлону Юлии Журавок, мы не отказали. Депутаты поддержали инициативу, и мы выделили 250 тыс. грн. Еще 500 тыс. грн дала Федерация биатлона Украины.

Поэтому сегодня у нас радостное событие – мы вручаем нашей чемпионке, известной биатлонистке ключи от двухкомнатной квартиры. Это своего рода мотивация для того, чтобы Юля на Олимпийских играх 2020 года в Пекине не думала о проблемах, а была настроена на победу и завоевала “золото”, - цитирует Токаря пресс-служба Сумского облсовета.

Разделить со спортсменкой радостное событие новоселья приехал глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Он рассказал, что это жилье было очень необходимо Юле, так как биатлонистка была прописана в общежитии, ей не было где жить между собраниями, поэтому Федерация пошла на такой шаг и с помощью областного совета приобрели квартиру.