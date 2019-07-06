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На летней Универсиаде в Неаполе сегодня разыграют 18 комплектов медалей

На летней Универсиаде в Неаполе сегодня разыграют 18 комплектов медалей
09:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: На XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Италия) в субботу, 6 июля, разыграют 18 комплектов наград в шести видах спорта.

В третий медальный день студенческих Игр-2019 определятся победители и призеры в прыжках в воду, фехтовании, спортивной гимнастике, дзюдо, пулевой стрельбе и плавании.

Квалификационные соревнования продолжат представители баскетбола, волейбола, настольного тенниса, водного поло, футбола, тенниса и регби.

За два дня в Неаполе награды завоевали спортсмены 35 стран. В активе сборной Украины пока одна бронзовая медаль дзюдоистки Анны Антикало.

Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019

До 14 июля на Всемирной Универсиаде разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

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Универсиада 2019, Неаполь-2019.
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