На летней Универсиаде в Неаполе сегодня разыграют 18 комплектов медалей

В третий медальный день студенческих Игр-2019 определятся победители и призеры в прыжках в воду, фехтовании, спортивной гимнастике, дзюдо, пулевой стрельбе и плавании.
Квалификационные соревнования продолжат представители баскетбола, волейбола, настольного тенниса, водного поло, футбола, тенниса и регби.
За два дня в Неаполе награды завоевали спортсмены 35 стран. В активе сборной Украины пока одна бронзовая медаль дзюдоистки Анны Антикало.
До 14 июля на Всемирной Универсиаде разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.