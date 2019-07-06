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Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
10:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Юлия Левченко остановилась в шаге от подиума в Швейцарии.

Три украинки выступили на 8-м этапе Бриллиантовой лиги 2019, который прошел в швейцарской Лозанне.

В секторе для прыжков в высоту заявлены были Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, но первая не вышла на старт, тогда как две других боролись за медали, но остались без них. Обе девушки остановились на высоте 1,94 м, но Юлия Левченко по предыдущим попыткам стала четвертой, а Геращенко в итоге оказалась шестой.

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Выиграла соревнования двукратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, взявшая с третьей попытки 2,02 м. Второй была белоруска Карина Таранда (2,00 м), третьей — болгарка Мирела Демирева (1,97 м).

Еще одна украинка Ольга Саладуха выступила в Лозанне в тройном прыжке. Результат 14,49 м, показанный в третьей попытке, позволил Саладухе занять седьмое место.

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Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Прыжки в высоту, Юлия Левченко.
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