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Волейбол: в финале женской Лиги Наций сыграют США - Бразилия

Волейбол: в финале женской Лиги Наций сыграют США - Бразилия
18:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В матче за третье место сойдутся волейболистки Турции и Китая.

В китайском Нанкине сегодня состоялись две полуфинальных встречи женской Лиги Наций по волейболу. В первой игре на площадку вышли сборные Турции и Бразилии.

Ожидаемую борьбу зрители увидели только в стартовой партии, которая завершилась со счетом 25:23 в пользу бразильянок. А далее перевес южноамериканской команды был просто подавляющим 25:13 и 25:10.

Во втором полуфинале сборная США играла с хозяйками турнира китаянками. После двух сетов было равенство - сначала выиграли американские волейболистки 25:11, а затем сборная Китая 15:25. А далее команда США оказалась сильнее своих соперниц 25:17 и 25:20, выиграв матч со счетом 3:1.

Лига Наций. Женщины. Финал шести

Нанкин (Китай). 6 июля

Полуфиналы

Бразилия - Турция

3:0 (25:23, 25:13, 25:10)

США - Китай

3:1 (25:11, 15:25, 25:17, 25:20)

Финальный матч между сборными США и Бразилии пройдет в воскресенье 7 июля. Напомним, что буквально вчера соперницы встречались в поединке группы В и тогда американская команда победила со счетом 3:1.

Немного ранее в игре за третье место сойдутся волейболистки Турции и Китая. Эти сборные также встречались на первом этапе «Финала шести» - в четырех партиях победила турецкая сборная.

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Полуфинал, Китай, Турция, Волейбол.
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