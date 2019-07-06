Скачать
Суббота, 06.07.2019
Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Левченко стала четвертой на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт
Михайлюк набрал 17 очков в дебютном матче Летней лиги НБА за Детройт
Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019
Надежда Киченок успешно стартовала на Уимблдоне 2019
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон

Джон Джонс: Я не чувствую, что я лучший в истории

Джон Джонс: Я не чувствую, что я лучший в истории
22:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что не считает себя одним из лучших бойцов в истории.

По мнению американца, носить статус величайшего бойца смешанных единоборств всех времён должен экс-чемпион UFC Андерсон Силва.

«Я не чувствую, что я лучший в истории. Мне ещё много чего нужно доказать. Если я продолжу выступать, как сейчас, и завершу карьеру должным образом, то позволю людям называть себя так. На мой взгляд, величайшим бойцом всех времён является Андерсон Силва», — приводит слова Джонса MMAJunkie.

Джон Джонс на данный момент занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Что касается Андерсона Силвы, то он является сильнейшим бойцом UFC минувшего десятилетия. Невзирая на 44-летний возраст, он всё ещё продолжает выступления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Джон Джонс, UFC, Новости спорта, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
02 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
03 Шахтер - Копенгаген: видеообзор матча 05.07.2019
04 Динамо - Ваккер: видеообзор матча 05.07.2019
05 15-летняя Гауфф продолжает покорять Уимблдон-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь