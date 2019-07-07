Джон Джонс - Тиаго Сантос. Видео боя

Новости спорта: Смотреть полное видео боя Джон Джонс -Тиаго Сантос.

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в городке Парадайс, штат Невада, состоялся турнир UFC 239. В главном бою вечера встретились американский чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (24–1, 1 NC) и претендент на его пояс, бразилец Тиаго Сантос (21–6).

Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей: 47-48, 48-47, 48-47.

Основной кард:

Джон Джонс (24-1) против Тиаго Сантоса (21-6) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

Аманда Нуньес (18-4) победила Холли Холм (12-5) техническим нокаутом в первом раунде (хай-кик и удары руками) и сохранила титул в женском легчайшем весе;

Хорхе Масвидаль (34-13) победил Бена Аскрена (19-1) нокаутом на пятой секунде (летящее колено и удары руками);

Ян Блахович (24-8) победил Люка Рокхолда (16-5) нокаутом во втором раунде (удары руками);

Майкл Кьеза (15-4) победил Диего Санчеса (29-12) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).