Украинские борцы греко-римского стиля завоевали 8 медалей Гран-при Испании

Новости спорта: В Мадриде прошел традиционный международный турнир – Гран-при Испании по греко-римской борьбе.

В Мадриде прошел традиционный международный турнир – Гран-при Испании по греко-римской борьбе.

В соревнованиях в Испании, где приняли участие представители 27 стран мира, украинские борцы завоевали 8 медалей: 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Победителями и призерами Гран-при Испании среди украинцев стали:

“золото” – Ленур Темиров (63 кг), Артур Политаев (67 кг), Ярослав Фильчаков (82), Александр Чернецкий (130);

“серебро” – Владимир Яковлев (77), Владлен Козлюк (97);

“бронза” – Парвиз Насибов (77), Андрей Дегтярев (97).

Пятые места заняли Эдем Салиев (67) и Зелимхан Дзигасов (97).

Соревнования по греко-римской борьбе в Испании проходили 5 июля.