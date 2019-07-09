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Скандальная российская фигуристка будет представлять Украину

Скандальная российская фигуристка будет представлять Украину
08:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая стала известна благодаря своему скандальному заявлению в Instagram.

Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая стала известна благодаря своему скандальному заявлению в Instagram, будет представлять Украину. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Москвы.

Переход 13-летней спортсменки одобрила сама Федерация фигурного катания Москвы на заседании президиума организации.

В начале 2019 года Шаботова в прямом эфире Instagram заявила, что для полного успеха в фигурном катании следует пить правильный допинг. 

Стоит отметить, что девочка после заявления принесла свои извинения, и опровергла все заявления.

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Все по теме:

Instagram, Фигурное катание, Анастасия Шаботова.
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