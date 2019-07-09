Густафссон может возобновить карьеру в UFC

Новости спорта: Александр Густафссон в начале июня проиграл Энтони Смиту, после чего объявил, что завершает профессиональную карьеру.

Топовый полутяжеловес Александр Густафссон в начале июня проиграл Энтони Смиту, после чего объявил, что завершает профессиональную карьеру. Теперь спортсмен сомневается в своем решении.

«В тот момент я был растерян. Я всегда очень болезненно переживаю поражения, а потому решил, что с меня хватит, оставив в клетке свои перчатки. Но я все еще чувствую необъяснимую дрожь в руках. Для меня сейчас все по-новому, и, если говорить честно, то я не ощущаю себя как боец, отошедший от дел. Да, я принял решение и все в этом духе, однако нужна уйма времени, чтобы окончательно принять свою новую жизнь.

ММА было большой частью моей жизни в течение очень долгого времени. Бой с Смитом был тяжелым для меня, я эмоциональный человек и после поражения чувствовал себя ужасно, и в тот момент мне казалось, что «игра окончена». Я надеялся на другой результат, но оказалось, что так и есть, и почему-то мне нужно двигаться дальше. Но, конечно же, с каждым днем я скучаю по смешанным единоборствам все больше и больше. Не знаю, что будет дальше», - сказал Густафссон.

32-летний Густафссон в ММА провел 24 поединка, одержал 18 побед и 6 раз уступил.