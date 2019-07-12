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Легендарный форвард Питтсбурга Каллен завершил карьеру

Легендарный форвард Питтсбурга Каллен завершил карьеру
06:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Американский хоккеист принял решение завершить карьеру в 42 года.

Известный хоккеист Питтсбург Пингвинз Мэтт Каллен принял решение завершить свою игровую карьеру. Об этом сообщает пресс-служба NHL.

"Всегда понимал, что настанет тот момент, когда я вынужден буду попрощаться. Учитывая то, что дал мне Питтсбург, было бы неправильно завершить карьеру в следующем сезоне и в другом месте.

Я безумно горжусь своей карьерой. Сейчас очень эмоциональный момент, но я получу настоящее умиротворение", - цитирует Каллена источник.

Лучшие моменты в карьере легендарного форварда:

Форвард провел в NHL 21 год. За это время он отыграл 1516 матчей (19-й показатель в истории) и набрал 731 (266+465) очко.

Также, стоит отметить, что Каллен трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 2006 году - с Каролиной, а в 2016 и 2017 годах - с Питтсбургом.

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НХЛ, Хоккей, Новости хоккея, Мэтт Каллен.
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