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Сантос: Мечтаю о реванше с Джонсом

Сантос: Мечтаю о реванше с Джонсом
12:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тиаго хочет провести еще один титульный бой.

Бразильский боец UFC Тиаго Сантос выразил желание провести реванш с американцем Джоном Джонсом.

"Я мечтаю об этом реванше. Сейчас нужно быстро вылечить колено и снова провести бой с Джонсом. Мне интересно, каким будет поединок, если я смогу подготовиться к нему на все 100%. Думаю, мы с Джонсом еще встретимся в октагоне.

Наша команда жаждет этого реванша, но все зависит от UFC. Посмотрим, как решит промоушн. У нас есть много времени, мы никуда не спешим", - цитирует Сантоса bjpenn.com.

На турнире UFC 239, который прошел в штате Невада (США), Джонс в бою против Сантоса не без труда защитил свое звание чемпиона организации в полутяжелом весе.

Напомним, что после поединка оба бойца оказались в инвалидных колясках.

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MMA, Джон Джонс, UFC, Тиаго Сантос.
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