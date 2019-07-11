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Сехудо вызвал на бой Аманду Нуньес

Сехудо вызвал на бой Аманду Нуньес
15:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о дальнейших карьерных планах.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о дальнейших карьерных планах. Олимпийский чемпион ясно дал понять, что собирается стать обладателем поясов в трех весовых категориях, а также назвал несколько бойцов, с которыми он хотел бы выйти в октагон.

Неожиданно, что Сехудо вызвал на бой чемпионку UFC Аманду Нуньес и обладательницу пояса в наилегчайшем весе Валентину Шевченко.

"Я думаю, что я не обязан становиться лучшим бойцом, и и так являюсь величайшим спортсменом UFC всех времен. Более того, я уже величайший боец всех времен.

Если бы у меня был выбор, я хотел бы пойти за третьим поясом, и я чувствую, что хороший бой для меня будет против победителя встречи Фрэнки Эдгара и Макса Холлоуэя.

С кем бы я хотел поединка больше? Я назову Фрэнки Эдгарда, потому что у него подходящие габариты, и я хочу больше золота. Я хочу добавить больше золота в свою копилку.

Как я уже сказал, чувак, я готов драться с любым от 99 фунтов до 149 фунтов. И знаешь, что? Если Аманда Нуньес тоже хочет получить это, я готов. Валентина Шевченко, я тоже тебя вызываю. Я не беру пленных! Я золотоискатель. Если у нее есть золото, я тоже хочу ее золото", - приводит слова Сехудо TMZ.

Напомним, ранее Генри Сехудо вызвал на бой чемпиона мира по версии WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

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MMA, UFC, Новости UFC, Генри Сехудо.
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