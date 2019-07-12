Автор самого быстрого нокаута в истории UFC хочет боя с Макгрегором

Новости спорта: Хорхе Масвидаль намерен заработать денег

Известный боец полусреднего дивизиона UFC Хорхе Масвидаль, который 7 июля оформил самый быстрый нокаут в истории (5 секунд в бою с Беном Аскреном), нацелен получить поединок с Конором Макгрегором.

Также Масвидаль заявил о цели получить бой за титул.

«Меня определенно интересует Камару Усман. У него титул, который я хочу больше всего на свете. Однако он постоянно себе что-то травмирует, поэтому трудно сказать, сколько мне придется ждать. Поэтому у меня на уме есть еще один боец, который мне интересен только потому, что за поединок с ним я получу кучу денег, которых я и так заслуживаю.

Я говорю о Коноре МакГрегоре. Я хочу сломать ему лицо. Мне кажется, что бой с ним - это самый легкий чек в моей жизни. Я так и вижу долларовые знаки по всему его лицу. И, если честно, то я не знаю даже, каким образом он способен меня победить», - сказал Масвидаль.